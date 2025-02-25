На Невском заводе обкатали новую партию трамваев «Львенок» для Самары

Напомним, недавно в областной столице состоялась торжественная передача региону первых односекционных трамваев модели 71−911ЕМ «Львенок». В рамках исполнения условий заключенного контракта в губернию запланирована поставка 41 вагона в 2025 году, еще 30 придут в регион в 2026 году.