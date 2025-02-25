На Невском заводе обкатали новую партию трамваев «Львенок» для Самары

В Самару совсем скоро поступит еще одна партия новых трамваев «Львенок». На «Невском заводе электрического транспорта» показали процесс обкатки общественного транспорта.
Первая презентация новых трамваев состоялась на прошлой неделе, но сотрудники предприятия не останавливаются на достигнутом и готовят очередную партию общественного транспорта. Кадрами обкатки они поделились на официальной странице «ПК “Транспортные системы”.
Напомним, недавно в областной столице состоялась торжественная передача региону первых односекционных трамваев модели 71−911ЕМ «Львенок». В рамках исполнения условий заключенного контракта в губернию запланирована поставка 41 вагона в 2025 году, еще 30 придут в регион в 2026 году.