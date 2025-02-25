Какие компании и персоны в РФ неожиданно попали под санкции ЕС

Неожиданно под санкции попало АО «Фарадей». Эта компания занимается поставкой обуви и одежды для военнослужащих, сотрудников силовых структур, действует с 1996 года, выпускает также одежду для активного отдыха. В ЕС объяснили включение «Фарадея» в перечень компаний, на которые теперь распространяются ограничения, тем, что АО получало государственные субсидии на переоборудование цехов под военные нужды. В Евросоюзе считают, что продукция «Фарадея» предназначена для бойцов российской армии на Украине.