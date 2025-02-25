Какие компании и персоны в РФ неожиданно попали под санкции ЕС

16-й пакет санкций ЕС утвердил к третьей годовщине начала военной операции на Украине. В перечне указаны 78 судов «теневого флота», 13 банковских учреждений и 48 человек. Кроме того, впервые ограничения распространили на финансовые организации третьих стран, применяющих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). В список включили также промышленные предприятия и людей, деятельность которых никак не связана с «теневым флотом» и обходом санкций, рассказывает RTVI.
Неожиданно под санкции попало АО «Фарадей». Эта компания занимается поставкой обуви и одежды для военнослужащих, сотрудников силовых структур, действует с 1996 года, выпускает также одежду для активного отдыха. В ЕС объяснили включение «Фарадея» в перечень компаний, на которые теперь распространяются ограничения, тем, что АО получало государственные субсидии на переоборудование цехов под военные нужды. В Евросоюзе считают, что продукция «Фарадея» предназначена для бойцов российской армии на Украине.
Еще один производитель спецодежды и школьной формы в санкционном списке — АО «БТК Групп». Россиянам его продукция известна под брендом Urban-Tiger. В ЕС объяснили, что компания входит в реестр оборонно-промышленного комплекса России и отшивает одежду для армии.
ЗАО «Донобувь» в перечень ограничений внесли не только за заключение контракта с Минобороны на поставку обуви, но и за то, что компания принимает на работу ветеранов боевых действий.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) попала под санкции, потому что запустила и развивает программу «Время героев» для участников спецоперации, которая готовит ветеранов к управленческой работе в государственных и муниципальных органах власти.
Автономная некоммерческая организация «Дирекция выставки достижений “Россия”» и ее гендиректор Наталья Виртуозова включены в санкционный список как организаторы масштабной выставки на ВДНХ. В Евросоюзе считают, что экспозиция была направлена на легитимизацию территорий, недавно вошедших в состав России.