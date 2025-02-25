Средняя зарплата белорусов снизилась на 266,5 рубля

Так, размер средней зарплаты белорусов за январь составил 2427,4 белорусского рубля. Эта сумма ниже декабрьской средней зарплаты на 266,5 белрубля. В первый месяц года номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси составляла 2693,9 белрубля.