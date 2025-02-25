Средняя зарплата белорусов снизилась на 266,5 рубля

В Беларуси за месяц средняя зарплата стала ниже на 266,5 рубля. Подробнее рассказали в Белстате.
Так, размер средней зарплаты белорусов за январь составил 2427,4 белорусского рубля. Эта сумма ниже декабрьской средней зарплаты на 266,5 белрубля. В первый месяц года номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси составляла 2693,9 белрубля.
Регионально самые высокие зарплаты традиционно получают в Минске (3332 белрубля). Дальше по областям выше средние зарплаты на: Минщине (2444 белрубля), Гомельщине (2175,7), Гродненщине (2105,8), Брестчине (2088,1), Могилевщине (2001,9) и Витебщине (1996,7 белрубля).
В профессиональном плане самые высокие зарплаты выплачивают в сфере информации и связи — в среднем 5982,4 белрубля. Затем следуют зарплаты сотрудником финансовой и страховой деятельности (4221,6 белрубля), профессиональной, научной и технической деятельности (2928,8), строительстве (2712,7), промышленности (2562,9), транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (2384,3 белрубля).
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