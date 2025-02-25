Налоговики взялись за зарубежные счета казахстанцев

Напомним, что блогеры Казахстана массово получили налоговые уведомления о задолженности на миллиарды тенге. По данным КГД, 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге. Уведомления получили блогеры, которые имеют больше 20 тысяч подписчиков. Многие из них получили неожиданно крупные суммы к доначислению, что вызвало волну возмущения.