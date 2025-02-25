Налоговики взялись за зарубежные счета казахстанцев

Согласно информации, были проверены более 2 тысяч граждан Казахстана на основе информации, полученной от налоговых органов других стран.
«В результате 1 602 казахстанца уплатили ИПН на сумму 5,4 миллиарда тенге. Наибольшие суммы от полученных доходов в том числе в виде дивидендов и вознаграждений приходится на такие страны как ОАЭ, Великобритания, Китайская Народная Республика, Турция и другие», — говорится в сообщении.
Указывается, что компетентные органы стран-участниц ОЭСР ежегодно обмениваются данными о счетах физических и юридических лиц, а также бенефициарных собственников, в рамках Единого стандарта автоматического обмена (CRS).
Напомним, что блогеры Казахстана массово получили налоговые уведомления о задолженности на миллиарды тенге. По данным КГД, 594 человека занизили свои доходы на общую сумму 53,3 миллиарда тенге. Уведомления получили блогеры, которые имеют больше 20 тысяч подписчиков. Многие из них получили неожиданно крупные суммы к доначислению, что вызвало волну возмущения.
Эксперт по налогам и налоговой безопасности Дмитрий Казанцев прокомментировал ситуацию о претензиях налоговиков к казахстанским блогерам по поводу занижения доходов и объяснил метод, с помощью которого налоговые органы выявили «обман» со стороны инфлюенсеров.
Позже в КГД сообщили об отзыве уведомлений для 93 блогеров на общую сумму 9,8 миллиарда тенге. Причиной они назвали технические сбои в процессе их отправки и обработки.