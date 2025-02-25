Автоэксперт Шапарин: новые дорожные знаки приведут к путанице среди водителей

По новым правилам, знак «Стоп-линия» будет вертикальным. При этом были изменены и правила его применения — перед регулируемыми перекрестками (за исключением аварийных) в населенных пунктах разрешается не ставить эту табличку. В Росстандарте считают, что разметки в данном случае будет достаточно.