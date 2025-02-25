Цены в Крыму: в январе дешевел бензин и дорожали мясные продукты

Эксперт отметила, что в январе цены росли повышенными темпами, поскольку спрос продолжал опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Поэтому на очередном заседании Совета директоров 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Это решение позволит поддержать сберегательную активность граждан и снизить спрос на кредиты. Такая денежно-кредитная политика будет способствовать замедлению инфляции до 7−8% в текущем году и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году.