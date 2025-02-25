Цены в Крыму: в январе дешевел бензин и дорожали мясные продукты

«В начале года цены на свинину, говядину и куриные окорочка в годовом выражении выросли больше, чем в предыдущем месяце. Причина — в росте затрат животноводов на корма, логистику, энергоресурсы и оплату труда. Из-за подорожания основного сырья для производства ускорился годовой рост цен на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия», — сказала она.
Цены на кофе выросли из-за плохой погоды в странах-производителях. Рекордно низкий урожай привел к сокращению предложения на рынке и, как следствие, к повышению цен, объяснила эксперт.
«Также в республике ускорился годовой темп прироста цен на услуги пассажирского транспорта. Из-за увеличения расходов на содержание транспортного парка в январе перевозчики проиндексировали тарифы на проезд в городском автобусе, троллейбусе и трамвае», — напомнила Елена Денисенко.
При этом благодаря поддержке правительства России и договоренностям местных властей с топливными компаниями региона цены на бензин в Крыму в январе снизились, и годовой рост цен на него замедлился.
«Также в январе замедлились годовые темпы прироста цен на медикаменты, парфюмерию и косметику. В этом случае сработал эффект высокой сравнительной базы прошлого года. Компании активнее переносили в цены возросшие расходы на сырье и закупку готовой продукции, из-за чего цены на эти товары тогда выросли существеннее», — добавила Денисенко.
Эксперт отметила, что в январе цены росли повышенными темпами, поскольку спрос продолжал опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Поэтому на очередном заседании Совета директоров 14 февраля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Это решение позволит поддержать сберегательную активность граждан и снизить спрос на кредиты. Такая денежно-кредитная политика будет способствовать замедлению инфляции до 7−8% в текущем году и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году.