В Омской области ужесточили правила продажи алкоголя в летних кафе

Как сообщили в правительстве региона, для получения разрешения необходимо иметь все правоустанавливающие документы на объект общественного питания и земельный участок, соблюдать правила благоустройства, а также оборудовать кафе ограждением и установить вывеску. Ещё одно обязательное условие — расстояние от основного заведения до сезонного зала не должно превышать 10 метров.