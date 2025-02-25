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В Омской области ужесточили правила продажи алкоголя в летних кафе

Для получения разрешения необходимо иметь все правоустанавливающие документы на объект общепита и земельный участок.

Источник: Om1 Омск

Владельцы летних кафе в Омской области смогут продавать алкоголь только при наличии специального документа, подтверждающего соответствие их заведения установленным требованиям.

Как сообщили в правительстве региона, для получения разрешения необходимо иметь все правоустанавливающие документы на объект общественного питания и земельный участок, соблюдать правила благоустройства, а также оборудовать кафе ограждением и установить вывеску. Ещё одно обязательное условие — расстояние от основного заведения до сезонного зала не должно превышать 10 метров.