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В Зеленодольске построят фабрику по производству мороженого

Работы начнутся весной.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленодольске построят фабрику по производству мороженого «Славица». Старт работ запланирован на март, заявил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на заседании.

Предприятие разместят в промышленном парке «Дружба» в рамках проекта «Тура 2.0». В первую очередь программы хотят возвести производства компаний «Коген», «Нэфис» и дилерских центров «Амкадор» и «Ростсельмаш».

В проект «Тура 2.0» намерены инвестировать 30 миллиардов рублей, в том числе из республиканского бюджета 1,3 миллиарда рублей.

Ранее жителя Зеленодольска приговорили к 4,5 годам колонии за поджог военкомата.

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