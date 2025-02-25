В Зеленодольске построят фабрику по производству мороженого «Славица». Старт работ запланирован на март, заявил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на заседании.
Предприятие разместят в промышленном парке «Дружба» в рамках проекта «Тура 2.0». В первую очередь программы хотят возвести производства компаний «Коген», «Нэфис» и дилерских центров «Амкадор» и «Ростсельмаш».
В проект «Тура 2.0» намерены инвестировать 30 миллиардов рублей, в том числе из республиканского бюджета 1,3 миллиарда рублей.
Ранее жителя Зеленодольска приговорили к 4,5 годам колонии за поджог военкомата.