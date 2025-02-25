В Казахстане предлагают ввести лицензирование таксистов

«Таксисты находятся без сна и отдыха на дорогах. Это не официальные такси, а работающие через цифровые платформы “Яндекс”, “Индрайвер” и так далее. Они не проходят ежедневный медосмотр, техническое состояние транспорта не проверяется, не контролируется время отдыха. В результате с участием водителей такси в прошлом году было совершено 113 ДТП, в которых погибли 42 человека, ранен — 201», — заявил Руслан Алькенев.