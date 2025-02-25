За какие подарки блогеры в Беларуси должны заплатить налог?

«Мы понимаем, что в интернете никаких договоров о дарении не заключается, так что исходим из принципа, что плательщики добросовестные, понимая, что всегда можно перепроверить. Если человек понимает, что это именно подарки, он и декларирует их в качестве подарков с учетом льготы»— отметил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский.