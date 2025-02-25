За какие подарки блогеры в Беларуси должны заплатить налог?

Начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский разъяснил, что в этом случае налоговые органы исходят из «презумпции добросовестности плательщиков». Если блогер открыто заявляет в своем канале или блоге, что принимает денежные переводы в качестве поддержки или подарка, то это рассматривается именно как дарение.
«Мы понимаем, что в интернете никаких договоров о дарении не заключается, так что исходим из принципа, что плательщики добросовестные, понимая, что всегда можно перепроверить. Если человек понимает, что это именно подарки, он и декларирует их в качестве подарков с учетом льготы»— отметил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский.
Таким образом, блогеры, получающие донаты от подписчиков, обязаны декларировать их как подарки, но специальных документов для подтверждения безвозмездности переводов не требуется.
По закону подарки в пределах 11 516 рублей (в 2024 году было 10 431 рубль) в течение года не облагаются налогом. Все, что свыше, нужно задекларировать и уплатить подоходный налог.
При этом в отношении донатов блогеры не могут применять налог на профдоход. Этот налог предполагает ведение определенной профессиональной деятельности, перечень которой установлен постановлением правительства.
«И там такого вида деятельности, как получение подарков, не предусмотрено. Поэтому это немножко другое. И за донат необходимо отчитываться», — подчеркнул представитель МНС.
Напомним, что налоговые декларации за 2024 год нужно предоставить не позднее 31 марта 2025 года.