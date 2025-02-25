По предварительным данным, в течение 2024 года Узбекистан посетили 74304 туриста из Китая. Этот показатель увеличился на 31834 человека по сравнению с 2023 годом.
Согласно данным агентства, в 2023 году Узбекистан посетили 42470 туристов из Китая.
В 2024 году из Китая в Узбекистан въехало 74,3 тыс. туристов, сообщило Агентство по статистике при президенте страны, передает Xinhua.
По предварительным данным, в течение 2024 года Узбекистан посетили 74304 туриста из Китая. Этот показатель увеличился на 31834 человека по сравнению с 2023 годом.
Согласно данным агентства, в 2023 году Узбекистан посетили 42470 туристов из Китая.