Власти Самары не собираются прокладывать новые трамвайные пути

Жители Самары попросили губернатора повлиять на выделение средств для строительства новых трамвайных путей в сторону поселков Мехзавод и Управленческий. Об этом они написали под одним из постов главы региона в социальных сетях.
«Можете ли вы повлиять на выделение дополнительных средств для капитального строительства новых трамвайных линий в сторону поселков Мехзавод и Управленческий в последующие годы?», — спросила горожанка.
На вопрос отреагировали представители мэрии Самары. По словам чиновников, в ближайшие годы в городе не планируется строительство новых трамвайных путей. Сейчас занимаются ремонтом существующих. О строительстве новых линий можно будет говорить после завершения проверки транспортной системы города.