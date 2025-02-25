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Власти Самары не собираются прокладывать новые трамвайные пути

Жители Самары попросили губернатора помочь со строительством новых трамвайных линий.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары попросили губернатора повлиять на выделение средств для строительства новых трамвайных путей в сторону поселков Мехзавод и Управленческий. Об этом они написали под одним из постов главы региона в социальных сетях.

«Можете ли вы повлиять на выделение дополнительных средств для капитального строительства новых трамвайных линий в сторону поселков Мехзавод и Управленческий в последующие годы?», — спросила горожанка.

На вопрос отреагировали представители мэрии Самары. По словам чиновников, в ближайшие годы в городе не планируется строительство новых трамвайных путей. Сейчас занимаются ремонтом существующих. О строительстве новых линий можно будет говорить после завершения проверки транспортной системы города.