Минприроды оценило объемы запасов редкоземельных металлов в России

К редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых (литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений). К редкоземельным металлам относятся самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий, пояснили в Минприроды.
«Все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты», — подчеркнули в министерстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он заявил, что не исключает привлечения иностранных партнеров, включая США, к проектам в этой области. Среди прочего глава государства заявил, что Россия к 2030 году должна кратно нарастить выпуск высокотехнологичных товаров на основе редкоземельных металлов.