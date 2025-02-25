1 млн рублей собрали для онкоцентра на матчах «Автомобилиста»

Оборудование для лаборатории детского онкоцентра дает шанс пациентам справиться с болезнью в кратчайшие сроки. Эта технологическая база позволяет на месте достоверно оценивать состояние и подбирать терапию. Если бы базы не было, то образцы для диагностики нужно было бы отправлять в столичные центры. А это бесценное время.