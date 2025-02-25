1 млн рублей собрали для онкоцентра на матчах «Автомобилиста»

Средства пойдут на обновление технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга.
Совместную акцию проводили благотворительный фонд «Дети России» и ХК «Автомобилист». Болельщики на играх хоккейной команды приобретали сувениры из специальной линейки. В обмен на пожертвования они получали шайбы, бутылочки для воды, игрушки, наклейки из специальной коллекции.
В создании коллекции принимали участие капитан «Автомобилиста» Анатолий Голышев, защитник Максим Осипов, а также пациенты детского онкоцентра. Они слепили из пластилина фигурки на хоккейную тематику, которые стали элементами фирменного стиля, созданного в честь Международного дня борьбы с детским раком. Поделки вошли в дизайн сувениров и джерси, в последних «шоферы» выходили на раскатку. Также «Автомобилист» организовал благотворительную лотерею.
«Это добрая совместная традиция Фонда и Клуба, которая приносит огромную радость, потому что мы встречаем вовлечённых людей, — сказала директор фонда “Дети России” Юлия Нутенко. — Вновь убеждаемся, что у нашей любимой спортивной команды благородные и отзывчивые фанаты. Они не только искренне, энергично болеют за игроков, но и делятся душевным теплом с нашими подопечными».
Болельщики благодарили за проведение благотворительной акции. Пожертвования начали поступать в преддверии игр «Автомобилиста».
Оборудование для лаборатории детского онкоцентра дает шанс пациентам справиться с болезнью в кратчайшие сроки. Эта технологическая база позволяет на месте достоверно оценивать состояние и подбирать терапию. Если бы базы не было, то образцы для диагностики нужно было бы отправлять в столичные центры. А это бесценное время.
К акции присоединились бывшие пациенты клиники и врачи. Вбрасывание шайб провели Варя Кормильцева и Миша Тибаев, которые ранее победить онкологию, заместитель главного врача ОДКБ по онкологии и гематологии Лариса Фечина и заведующий Лабораторией молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии Григорий Цаур.
Благотворительные акции ХК «Автомобилист» и фонда «Дети России» проходят уже семь лет. За это время удалось собрать 5 305 361 рубль на обновление технологической базы онкоцентра. Подробная информация об оборудовании для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга, на которое ведётся сбор, размещена на сайте благотворительного проекта «ТЫ ЕМУ НУЖЕН».