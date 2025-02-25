Депутат Чаплин: банки не могут отказать в обмене долларов старого образца

«Люди, поверившие ранее в доллары, сейчас фиксируют убытки. За три года с каждых вложенных 100 тыс. рублей в доллары США потери напрямую от колебания курсов составили более 30 тыс. рублей. При этом при размещении этих средств на банковском вкладе за три года можно было бы заработать еще более 50 тыс. рублей (недополученные доходы являются косвенными потерями). Соответственно, за три года совокупные потери граждан, вложившихся в доллары США, превышают 80 тыс. рублей. При пересчете на размер среднего банковского вклада за 2024 год совокупные потери граждан, вложившихся в доллары США, за три года превышают 460 тыс. рублей», — подытожил Балынин.