Омский аэропорт примет самый большой самолет в своей истории — Airbus A330

Первый рейс на Airbus A330 запланирован на 26 мая в Санкт-Петербург, а 27 мая начнутся вылеты в Сочи. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind. Перевозчик в целом отмечает своё намерение увеличить число рейсов из Омска из-за растущего спроса.