Омский аэропорт примет самый большой самолет в своей истории — Airbus A330

Длина самолёта составляет более 63 метров, а размах крыла — более 60 метров.
Для огромного по меркам нашего аэропорта самолета пришлось утвердить новые правила руления и расположения спецтехники, а также определить границы будущей стоянки. Рабочим пришлось проходить обучение в тюменском аэропорту, чтобы проводить техническое обслуживание судна.
Первый рейс на Airbus A330 запланирован на 26 мая в Санкт-Петербург, а 27 мая начнутся вылеты в Сочи. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind. Перевозчик в целом отмечает своё намерение увеличить число рейсов из Омска из-за растущего спроса.