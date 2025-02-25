Для свердловских ветеранов СВО введут льготы в уличной торговле

По словам свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, количество жалоб предпринимателей на ларьки за год выросло с 5,3 до 9,5%. Больше всего недовольны политикой властей екатеринбургские предприниматели. Председатель областного парламента Людмила Бабушкина рассказала, что в первую очередь нужно учитывать потребности простых граждан.