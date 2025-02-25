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Для свердловских ветеранов СВО введут льготы в уличной торговле

Свердловским ветеранам СВО планируют дать преимущества в уличной торговле.

Источник: Комсомольская правда

В Заксобрании Свердловской области поддержали снос стихийно возникающих объектов нестационарной торговли. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

По словам свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, количество жалоб предпринимателей на ларьки за год выросло с 5,3 до 9,5%. Больше всего недовольны политикой властей екатеринбургские предприниматели. Председатель областного парламента Людмила Бабушкина рассказала, что в первую очередь нужно учитывать потребности простых граждан.

По словам бизнес-омбудсмена, она учитывает муниципальные правовые акты, которые регламентируют уличную торговлю, в частности вид киосков. Мнения сошлись в том, что необходимо поддерживать малый бизнес, в котором задействованы ветераны спецоперации.

торговля