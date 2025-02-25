Реализация программы КРТ идет в Новосибирске

На данный момент в Новосибирске продолжается реализация программы КРТ. На сегодняшний день, в городе начали сносить два аварийных домов № 30 и 32 по улице Игарская. В мероприятии приняли участие министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов, представители мэрии и застройщик ГК «Поляков». Все семьи, ранее проживавшие в этих домах, уже получили новое жилье.
Сейчас КРТ на улице Игарская охватывает территорию 5,5 га. В его рамках предусмотрен снос 8 жилых домов и 2 нежилых зданий, а 103 семьи переедут в новые квартиры.
Также добавляется, что к 2027 году на этой территории планируется строительство шести многоквартирных домов ЖК «Фора». Также застройщик инвестирует в возведение детского сада на 180 мест.