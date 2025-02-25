Гордость правительства: 340 тонн молдавских яблок дошли до Индии

КИШИНЕВ, 25 фев — Sputnik. Молдавские яблоки получат свободный доступ в Индию, крупнейший рынок в мире, утверждает правительство республики.
В кабмине сообщили, что 21 февраля Министерство сельского хозяйства Индии завершило все необходимые процедуры и включило Республику Молдова в список стран, одобренных для поставок яблок, в соответствии с индийскими фитосанитарными правилами.
Эти скоординированные усилия, как уточнили власти, являются результатом работы Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства иностранных дел, посольства Молдовы в Индии, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и Ассоциации фруктов Молдовы.
«Для получения доступа на индийский рынок в рамках программы пробных поставок члены Ассоциации производителей фруктов в Молдове под надзором ANSA с 2023 года по настоящее время экспортировали в Индию 340 тонн яблок. Результаты пробных поставок продемонстрировали соблюдение фитосанитарных норм, установленных индийскими властями», — также проинформировали в кабмине.
Ранее рынок Индии был закрыт для молдавских производителей яблок, теперь же потенциальным экспортерам «придется соблюдать установленные требования, включая холодильную обработку яблок перед отправкой, что будет указано в фитосанитарном сертификате, выдаваемом ANSA». Заинтересованным в экспорте в Индию производителям предлагается заранее проконсультироваться с ANSA и молдавской Ассоциацией производителей фруктов.
Ранее ассоциация Moldova Fruct сообщала, что в 2024 году урожай для молдавских производителей яблок был низким: порядка 440−450 тысяч тонн при потенциале в 600 тысяч тонн.
С июня по декабрь 2024 года, отметили в ассоциации, Молдова экспортировала всего около 37 тысяч тонн яблок, внутренний рынок потребил десертного яблока максимум 20−25 тысяч тонн, на переработку в яблочный концентрат ушло около 220 тысяч тонн. На хранении к середине января 2025 года в холодильниках молдавских производителей и трейдеров оставалось не менее 150−160 тысяч тонн, констатировали в Moldova Fruct.
Эксперты прогнозируют, что на внутреннем рынке в январе-июне 2025 года объем потребления десертного яблока не превысит 15−20 тысяч тонн, и значительное количество хранящихся в холодильниках плодов уже весной пойдет на переработку.
По данным отрасли, еще в недавнем прошлом Молдова могла зимой-весной ежемесячно отправлять на экспорт 20−30 тысяч тонн яблок.