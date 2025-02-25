Гордость правительства: 340 тонн молдавских яблок дошли до Индии

С июня по декабрь 2024 года, отметили в ассоциации, Молдова экспортировала всего около 37 тысяч тонн яблок, внутренний рынок потребил десертного яблока максимум 20−25 тысяч тонн, на переработку в яблочный концентрат ушло около 220 тысяч тонн. На хранении к середине января 2025 года в холодильниках молдавских производителей и трейдеров оставалось не менее 150−160 тысяч тонн, констатировали в Moldova Fruct.