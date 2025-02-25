В Екатеринбурге владельцы хостелов пожаловались на проблемы из-за турналога

— Налог действует с 1 января. Его необходимо исчислять и рассчитывать ежедневно. Для отелей, где номер стоит от 5000 рублей, включение турналога в размере 100 рублей не такая значительная сумма. Но владельцы хостелов уже будут чувствовать значительное увеличение, — отметила Елена Артюх. — Нужно выяснить и определить список льготных категорий граждан. И чтобы они не платили данный налог.