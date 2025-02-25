В Екатеринбурге владельцы хостелов пожаловались на проблемы из-за турналога

В ходе заседания Законодательного собрания региона были обсуждены вопросы, связанные с введением туристического налога. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх заявила, что владельцы 14 хостелов оставили в ее адрес обращения.
Екатеринбургские предприниматели отметили несколько проблем, связанных с турналогом. Во первых, он повлечет за собой увеличение прайса в хостеле. В нем обычно койка-место может стоить до 500 рублей.
— Налог действует с 1 января. Его необходимо исчислять и рассчитывать ежедневно. Для отелей, где номер стоит от 5000 рублей, включение турналога в размере 100 рублей не такая значительная сумма. Но владельцы хостелов уже будут чувствовать значительное увеличение, — отметила Елена Артюх. — Нужно выяснить и определить список льготных категорий граждан. И чтобы они не платили данный налог.
Также Елена Артюх отметила, что владельцы хостелов могут «уйти в тень». А их бизнес вероятнее всего, перекочует в аренду квартир посуточно. Также по данным ассоциации хостелов, реальных туристов обычно проживает порядка 30%. Остальные — это люди, работающие вахтовым методом, студенты.