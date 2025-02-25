В Витебске определили размер курортного сбора

Также определены категории отдыхающих, для которых такая необходимость исключена. В частности, не признается объектом обложения нахождение в санаторно-курортных или оздоровительных организациях в связи с участием в семинарах, конференциях и иных аналогичных мероприятиях, проживание во время нахождения в служебной командировке, выполнением служебных обязанностей и др.