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УФАС приостановило аукцион на слежку за платными парковками в Волгограде

Участник закупки пожаловался на нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде по требованию УФАС приостановили определение победителя аукциона на аренду комплексов фотовидеофиксации для новых платных парковок. Антимонопольщики отреагировали на жалобу ООО «Центр мобильных разработок» из Москвы, по мнению которого положения извещения нарушают закон о контрактной системе, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

В компании считают, что заказчик выставил избыточные условия к участникам аукциона. Жалобу эту Волгоградское УФАС рассмотрит 26 февраля. До этого момента контракт с фирмой, которая стала победителем, не заключат.

Напомним, власти решили взять в аренду 17 комплексов фото и видеофиксации для новых платных парковок в центре города за 93 миллиона рублей. Камеры эти установят на улицах Краснознаменской, Мира, Володарского, Комсомольской, Гоголя, Волгодонской, 10-й дивизии НКВД, Глубокоовражной, Островского, Коммунистической, Набережной 62-й Армии и проспекте Ленина. Уже весной владельцам автомобилей придется платить за парковку в этой части центра.

ФАС