УФАС приостановило аукцион на слежку за платными парковками в Волгограде

Напомним, власти решили взять в аренду 17 комплексов фото и видеофиксации для новых платных парковок в центре города за 93 миллиона рублей. Камеры эти установят на улицах Краснознаменской, Мира, Володарского, Комсомольской, Гоголя, Волгодонской, 10-й дивизии НКВД, Глубокоовражной, Островского, Коммунистической, Набережной 62-й Армии и проспекте Ленина. Уже весной владельцам автомобилей придется платить за парковку в этой части центра.