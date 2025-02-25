Правительство Севастополя субсидирует хлебзавод, чтобы удержать цены

Напомним, по поручению губернатора Правительство Севастополя субсидирует хлебозавод, чтобы удерживать цены на социальные сорта хлеба «Формовой» и «Дарницкий» на уровне 2021 года. У нас определено два сорта социального хлеба, стоимость которого не меняется с 2021 года и составляет 20 рублей за буханку, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребрынка Наталью Скорюкову. Кроме того, по меморандуму, подписанному между Правительством и торговыми сетями, определен перечень продуктов, торговая наценка на которые составляет не более 15%.
Приобрести социальный хлеб по фиксированной цене можно в фирменных магазинах «Царь хлеб»: Торговое место, ул. Блюхера, д. 22.
Магазин № 25 ул. Б. Морская, д. 38.
Хлебный магазин с. Терновка, ул. Куйбышевская, д.1Б.
Торговое место «Остановочный комплекс» Океан’ул. Ген. Острякова 63 А.
Павильон, с. Орлиное, ул. Тюкова д. 53.
Торговое место, ул. Гер. Севастополя, д. 25.
Киоск, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 38.
Торговое место «Ярмарка Силаева», ул. Павла Силаева, д. 8.
Торговое место № 101, Балаклавское шоссе, 5 — км.
Киоск, Балаклавское шоссе, 5 — км.
НТО, Монастырское шоссе, д. 52.
Киоск, ул. Громова, д. 56.
Торговое место, пр-кт. Победы, д. 28.
Магазин, ул. Нестерова, д. 11.
Павильон, пр-кт. Победы, д. 38.
Киоск, ул. Горпищенко, д. 63.
Киоск, ул. М. Воронина, д. 65.
Павильон, пл. Захарова, д. 4.
Магазин № 110, ул. Богданова, д. 27.
Магазин № 107, ул. Челюскинцев, д. 32.
Магазин, ул. Адмирала Фадеева, д. 1.
Торговое место, ул. Адмирала Юмашева, д. 57.
Киоск, ул. Адмирала Юмашева, д. 25.
Торговое место, пр-кт. Октябрьской Революции, д. 42.
Торговое место, пр-кт. Гер. Сталинграда, д. 48.
Павильон, ул. Вакуленчука, д. 18.
Киоск, пр-кт. Гер. Сталинграда, д. 39.
Павильон, ул. Бухта Казачья, д. 54.
Павильон, ул. Б. Михайлова, д. 8.
Павильон, пр-кт. Октябрьской революции, д. 26.
Магазин № 302, ул. Гагарина, д. 11.
НТО, ул. Косарева, д. 1.
НТО, пр-кт. Ген. Острякова, д. 144.
Киоск, пр-кт. Ген. Острякова, д. 209.
Павильон, пр-кт. Ген. Острякова, д. 248.
Павильон, ул. П. Силаева, д. 8.
Павильон, пр-кт. Ген. Острякова, д. 75.
Павильон, пр-кт. Острякова, д. 155.
Павильон, пр-кт. Ген. Острякова, д. 133.
Киоск, пр-кт. Ген. Острякова, д. 35.
Магазин Горячий хлеб, ул. Гоголя, д. 29.
Магазин № 64, ул. Шабалина, д. 3.
Магазин № 38, ул. Супруна, д. 21.
Магазин № 24, ул. Толстого, д. 37.
Магазин № 11, ул. Токарева, д. 2 В.
Магазин № 1 ул. Ленина, д. 16.