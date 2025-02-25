Цены на скупку драгметаллов увеличиваются в Беларуси

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе изменятся в Беларуси, новые цены установлены Министерством финансов республики, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.
Цены на драгметаллы (в изделиях и ломе), скупаемые у физических лиц (за исключением купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде слитков и монет) предусмотрены постановлением Минфина № 12, принятым 17 февраля текущего года.
Так, скупочные цены на драгметаллы по пробам составят (за грамм):
- золото: 375-я проба — 106,45 рубля, 500-я — 141,94 рубля, 583-я и 585-я −166,06 рубля, 750-я — 212,9 рубля, 900-я — 255,48 рубля, 916-я — 260,02 рубля, 950-я — 269,68 рубля, 958-я — 271,95 рубля.
- платина (950-я проба) — 93,43 рубля.
- серебро: 750-я проба — 2,39 рубля, 800-я — 2,54 рубля, 875-я — 2,78 рубля, 916-я — 2,91 рубля, 925-я — 2,94 рубля, 960-я — 3,05 рубля.
Одновременно теряет силу постановление Минфина, которым в декабре 2024 года устанавливались прежние цены на скупку драгметаллов у населения.
Новые цены будут применяться в республике после того, как документ с новыми цифрами будет официально опубликован.