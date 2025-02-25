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Цены на скупку драгметаллов увеличиваются в Беларуси

Заметно вырастут тарифы на скупку золота и платины в изделиях и ломе, а серебро подорожает не так ощутимо.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе изменятся в Беларуси, новые цены установлены Министерством финансов республики, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Цены на драгметаллы (в изделиях и ломе), скупаемые у физических лиц (за исключением купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде слитков и монет) предусмотрены постановлением Минфина № 12, принятым 17 февраля текущего года.

Так, скупочные цены на драгметаллы по пробам составят (за грамм):

  • золото: 375-я проба — 106,45 рубля, 500-я — 141,94 рубля, 583-я и 585-я −166,06 рубля, 750-я — 212,9 рубля, 900-я — 255,48 рубля, 916-я — 260,02 рубля, 950-я — 269,68 рубля, 958-я — 271,95 рубля.
  • платина (950-я проба) — 93,43 рубля.
  • серебро: 750-я проба — 2,39 рубля, 800-я — 2,54 рубля, 875-я — 2,78 рубля, 916-я — 2,91 рубля, 925-я — 2,94 рубля, 960-я — 3,05 рубля.

Одновременно теряет силу постановление Минфина, которым в декабре 2024 года устанавливались прежние цены на скупку драгметаллов у населения.

Новые цены будут применяться в республике после того, как документ с новыми цифрами будет официально опубликован.

золото и драгметаллы