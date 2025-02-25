Цены на скупку драгметаллов увеличиваются в Беларуси

Цены на драгметаллы (в изделиях и ломе), скупаемые у физических лиц (за исключением купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде слитков и монет) предусмотрены постановлением Минфина № 12, принятым 17 февраля текущего года.