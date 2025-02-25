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Некоторые трамваи в Минске не будут ходить два месяца

В направлении одной из диспетчерских станций предстоит выполнить большой объем работ — замена дефектных рельсов, правка металлических плит и многое другое.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Трамвайную линию закроют в Минске на два месяца, об этом сообщает газета «Транспортник столицы».

Таким образом, будет временно закрыто движение трамваев в направлении диспетчерской станции «Озеро». Туда курсируют маршруты № 3, 4 и 5.

Отмечается, что перекрытие связано со строительством новой линии метро, ведущей в сторону микрорайона Зеленый Луг. В течение двух месяцев специалисты будут заниматься перекладкой инженерных сетей.

«На март-апрель запланирован большой объем работ, которые будет проводить служба трамвайного пути», — рассказал начальник службы трамвайного пути филиала «Трамвайный парк» государственного предприятия «Минсктранс» Алексей Авдеев.

По данным издания, планируется перешить ширину колеи по проспекту Машерова, а также заменить дефектный швеллер (опорный элемент) и асфальтобетон в зоне примыкания трамвайного пути к автодороге на перекрестке проспекта Машерова и улицы Куйбышева.

На перекрестке Машерова — Сторожевская — Даумана выполнят правку металлических плит. На Старовиленском тракте частично заменят плиты верхнего покрытия трамвайного пути. На других участках также поменяют рельсы с критичным износом.

Пока неизвестно, будут ли маршруты № 3, 4 и 5 ходить до определенного остановочного пункта, или их отменят вовсе на период выполнения ремонтных работ.