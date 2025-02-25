Некоторые трамваи в Минске не будут ходить два месяца

По данным издания, планируется перешить ширину колеи по проспекту Машерова, а также заменить дефектный швеллер (опорный элемент) и асфальтобетон в зоне примыкания трамвайного пути к автодороге на перекрестке проспекта Машерова и улицы Куйбышева.