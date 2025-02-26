Пермский промокод

Пермские предприниматели полагают, что промышленники находятся в «очень неравной ситуации». «Если говорить про машиностроение, то производителей можно условно разделить на тех, кто работает с госзаказом, и тех, кто занимается производством гражданской продукции, — рассказывает бизнесмен, совладелец одного из промпредприятий. — И если первые могут рассчитывать на прямую помощь со стороны государства или материнских компаний, которые помогают справиться с убытками, то в гражданском секторе ситуация другая. Фактически значимую поддержку могут получить лишь немногие. Например, я даже сейчас не могу купить новое западное оборудование и рассматриваю станки, которые продаются на вторичном рынке. Такой дисбаланс в экономике в итоге ни к чему хорошему не приведет».