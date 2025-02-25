В Воронеже хотят построить поликлинику и станцию скорой помощи за 1,3 млрд

Власти просят поддержать проект софинансированием федерального и регионального бюджетов. Это возможно при включении проекта в реестр объектов капитального строительства. Сроки предполагаемого строительства — 2026−2027 годы.
Торги на выполнение проектно-изыскательских работ для поликлиники проводились еще в 2020 году и была выиграна ООО «Проектинжиниринг». Согласно данным портала «госзакупки», медицинский комплекс будет включать основное здание, подстанцию СМП, котельную, стоянки и инженерные сети. Объекты разместятся на площади 1 га.
Поликлиника предполагает детское, взрослое и женское отделения, центр здоровья, физиотерапию и реабилитацию. Подстанция СМП объединит корпус с гаражом, стоянки, моечный пост и зоны для персонала. Помимо нее медицинский комплекс будет включать подстанцию на семь бригад, котельную, стоянки и инженерные сети.