В Воронеже хотят построить поликлинику и станцию скорой помощи за 1,3 млрд

В Воронеже хотят построить поликлинику на 500 посещений в смену, сообщили в региональной пресс-службе со ссылкой на заместителя председателя правительства области Владимира Попова. Объет здравохранения может появиться в микрорайоне Лазурный Железнодорожного района облцентра. Стоимость строительства 1,15 млрд руб. Рядом планируется возвести подстанцию скорой помощи (СМП) за 200 млн руб.