В Каменске-Уральском построят легкоатлетический манеж с блоком для игровых видов спорта. Это пространство будет использоваться для тренировок и соревнований по легкой атлетике, художественной гимнастике, единоборствам и игровым видам спорта. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Спортивный объект займет более семи тысяч квадратных метров площади. Проектирование и строительство выполняет местная компания УКС «Каменскстрой».
— Контракт на строительство уже заключен, его стоимость составила почти 750 миллионов рублей. Сейчас идет передача площадки застройщику. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году, — отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
Манеж будет состоять из спортивного и административного блоков. В двухэтажном административном блоке разместятся гардероб, раздевалки, душевые, тренерские кабинеты и буфет. Спортивный блок будет включать беговые дорожки, секторы для прыжков, площадку для мини-футбола, фитнес-зал и тренажерный зал.
Директор УКС «Каменскстрой» Максим Кузнецов отметил, что фасад центра будет выходить на улицу Каменскую, с этой стороны будет организован заезд для автомобилей. Вдоль здания предусмотрены пешеходные зоны шириной 3,5 метра. Для удобства маломобильных спортсменов и зрителей в проекте предусмотрены пандусы на входе и лифты в административном блоке.