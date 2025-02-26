В Каменске-Уральском построят легкоатлетический манеж

Директор УКС «Каменскстрой» Максим Кузнецов отметил, что фасад центра будет выходить на улицу Каменскую, с этой стороны будет организован заезд для автомобилей. Вдоль здания предусмотрены пешеходные зоны шириной 3,5 метра. Для удобства маломобильных спортсменов и зрителей в проекте предусмотрены пандусы на входе и лифты в административном блоке.