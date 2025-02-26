Нацбанк заметно опустил курс доллара и курс евро на 26 февраля

Национальным банком изменены курсы валют на 26 февраля 2025 года, среду. В итоге курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля вырос в середине рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 26 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1730 белорусского рубля, 1 евро — 3,3232 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5905 белорусского рубля.
В сравнении с валютными значениями, которые действовали во вторник, 25 февраля, курс доллара и курс уменьшены, а курс российского рубля увеличен. Ощутимее в этот раз скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара опустился на 0,0348 белрубля, евро стал ниже на 0,0359 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0188 белрубля.
Тем временем средняя зарплата белорусов снизилась на 266,5 рубля.