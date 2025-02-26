Приморье сможет отменить принятые к саммиту АТЭС планировки территорий

К таким мероприятия относят чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года. А также саммит «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (APEC Vladivostok), который прошёл во Владивостоке в сентябре 2012 года.