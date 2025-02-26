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Приморье сможет отменить принятые к саммиту АТЭС планировки территорий

Решение принято на правительственном уровне.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморье сможет корректировать и отменять документацию по планировке территорий, ранее утвержденную федеральными властями для проведения международных мероприятий. Для нашего региона речь идёт о наследии саммита АТЭС 2012 года, сообщает ИА PrimaMedia.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое наделяет регионы полномочиями по изменению и отмене документации по планировке территории (ДПТ), которая ранее была утверждена федеральными органами исполнительной власти для проведения крупных международных мероприятий», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

К таким мероприятия относят чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года. А также саммит «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (APEC Vladivostok), который прошёл во Владивостоке в сентябре 2012 года.

Изменения коснутся Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского краев, Калининградской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Свердловской, Самарской областей, республик Мордовия и Татарстан.

АТЭС — форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В нем участвуют Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа — Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.

В 2025 году председательство в АТЭС перешло к Республике Корея.

экономика