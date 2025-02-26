Офисная и торговая недвижимость во Владивостоке: новые вызовы и возможности



Далее изучим стоимость арендных помещений в крупных торговых центрах Владивостока. Так, самая дорогая аренда в ТЦ «Калина Молл», крупнейшие магазины арендуют помещения в данном ТЦ аж за 18 000 рублей за квадратный метр, если верить данным Farpost и ShopAndMall. В то же время наиболее бюджетными предложениями могут похвастаться ТЦ «Европейский» и ТЦ «Малый ГУМ», всего 800−1500 рублей за квадратный метр. ТЦ «Дружба» можно по праву назвать торговым центром контрастов, ведь только там найти как небольшие помещения со стоимостью аренды от 800 рублей за квадратный метр, так и довольно крупные залы, где аренда будет стоить уже 10 000 рублей за квадратный метр.