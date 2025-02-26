Мастер-план под угрозой: очередной концессионер Дальнего Востока оказался пустышкой

При этом кампус — один из ключевых объектов в мастер-плане развития Хабаровска. Конгресс-центр, учебные корпуса, общежития на 30 тысяч человек. Мастер-план города был принят на самом высоком уровне. Однако с судебным решением судьба кампуса находится под угрозой.