Мастер-план под угрозой: очередной концессионер Дальнего Востока оказался пустышкой

Суд признал недействительным концессионное соглашение между министерством образования края и ООО «Кампус 2025» на строительство межвузовского кампуса в Хабаровске.
«Арбитражным судом Хабаровского края требования надзорного ведомства удовлетворены», — сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Хабаровского края.
Отметим, что бывший глава региона Михаил Дегтярёв часто пиарился на этой теме. Впервые он заявил о стройке в 2022 году, сообщив, что кампус откроется в 2026.
Однако на ВЭФ 2024 года новый губернатор Демешин констатировал, что кампус стал проблемным объектом. ООО «Кампус 2025» не имеет на строительство денег. Компания изначально не обладала возможностью выступать в роли концессионера и реализовать строительство объекта.
При этом кампус — один из ключевых объектов в мастер-плане развития Хабаровска. Конгресс-центр, учебные корпуса, общежития на 30 тысяч человек. Мастер-план города был принят на самом высоком уровне. Однако с судебным решением судьба кампуса находится под угрозой.