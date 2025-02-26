Почти 100 мостов отремонтировали по нацпроекту в Хабаровском крае

В 2022 году было отремонтировано 34 мостовых перехода. Особое внимание уделили одной из самых протяженных региональных трасс — от Селихино до Николаевска-на-Амуре. Здесь обновили 18 мостов, включая металлогофрированные арочные конструкции засыпного типа, которые отличаются долговечностью и низкими затратами на содержание. Также работы велись на дороге Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын и подъездных дорогах к селам Пушкино, Лесопильное и Покровка Бикинского округа. Значимым объектом стал мост через реку Хадя на автодороге Советская Гавань — Ванино длиной 120 метров.