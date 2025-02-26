Почти 100 мостов отремонтировали по нацпроекту в Хабаровском крае

С 2022 года в Хабаровском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» велась масштабная работа по приведению в нормативное состояние мостов на региональных дорогах. За три года удалось отремонтировать 98 искусственных сооружений общей протяженностью 2385 погонных метров. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Такие крупномасштабные работы в крае не велись достаточно давно. От качественного ремонта мостов напрямую зависит своевременный подвоз продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. За прошедшие три года мы провели серьезную работу по замене изношенных и предаварийных конструкций», — рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Информацию о местонахождении обновленных сооружений можно найти на интерактивном портале «Атлас 27», разработанном по поручению главы региона Дмитрия Демешина. Этот ресурс позволяет жителям края отслеживать ход ремонтных работ и состояние дорожной инфраструктуры.
В 2022 году было отремонтировано 34 мостовых перехода. Особое внимание уделили одной из самых протяженных региональных трасс — от Селихино до Николаевска-на-Амуре. Здесь обновили 18 мостов, включая металлогофрированные арочные конструкции засыпного типа, которые отличаются долговечностью и низкими затратами на содержание. Также работы велись на дороге Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын и подъездных дорогах к селам Пушкино, Лесопильное и Покровка Бикинского округа. Значимым объектом стал мост через реку Хадя на автодороге Советская Гавань — Ванино длиной 120 метров.
На 2023 год пришелся пик работ — было отремонтировано 40 мостовых сооружений. География работ охватила Аяно-Майский, Бикинский, Ванинский, Комсомольский, Нанайский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный и Ульчский районы. На железобетонных мостах ремонтировали опоры, пролетные строения, заменяли резинометаллические опорные части и укладывали дорожную одежду из сталефибробетона. На деревянных мостах проводили устройство ряжевых опор, монтаж прогонов и поперечин, а также укладывали двухслойный настил проезжей части.
В прошлом году на региональных дорогах обновили 24 мостовых перехода. В Аяно-Майском районе возвели два деревянных моста, а на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре шесть малых деревянных мостов заменили на металлогофрированные трубы. В Солнечном районе отремонтировали пять малых железобетонных мостов, не отвечающих требованиям безопасности для большегрузного транспорта. На подъездных дорогах к селам Кукан и Догордон также провели масштабные работы, заменив деревянные конструкции на стальные и бетонные.
Национальный проект завершен в 2024 году, но работы по ремонту дорог и мостов продолжатся в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».