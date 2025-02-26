Компания Владимира Егорова судится за земельные участки в Красноярске

«Полагая, что у них возникло право на приватизацию земельного участка без проведения торгов, истцы обратились с соответствующим заявлением к ответчику, в удовлетворении которого было отказано со ссылкой на пункты 1, 6, 14 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ», — рассказали в пресс-службе Арбитражного суда.