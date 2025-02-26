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Компания Владимира Егорова судится за земельные участки в Красноярске

Иски рассмотрит Арбитражный суд.

Источник: Reuters

Компания находящегося под следствием бизнесмена Владимира Егорова судится из-за земли бывшего комбайнового завода. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

Иск в суд подали ООО «Новоостровский», учредителем которого является Владимир Егоров, и ООО «Гарант-8». Истцы отмечают, что являются собственниками помещений по адресу Профсоюзов, 8, стр. 3.

«Полагая, что у них возникло право на приватизацию земельного участка без проведения торгов, истцы обратились с соответствующим заявлением к ответчику, в удовлетворении которого было отказано со ссылкой на пункты 1, 6, 14 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ», — рассказали в пресс-службе Арбитражного суда.

Истцы хотели бы выкупить спорный земельный участок без проведения торгов, на что, по их словам, имеют исключительное право. Ответчик считает, что здание находится в аварийном состоянии и требует ремонта, истцы же уверены, что здание вполне пригодно для эксплуатации.

По некоторым данным, в планах компании — застройка территории жилым комплексом.

Вопрос о принятии иска к рассмотрению примут до конца недели. Площадь спорной территории — почти 29 тысяч кв. метров.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае бизнесмен продал имущество на 80 млн рублей задешево, чтобы уйти от уплаты налогов.