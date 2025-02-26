В Приангарье выявили нарушения при проверке 48 магазинов сети «Светофор»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области проверили 48 магазинов сети «Светофор» и выявили многочисленные нарушения. В дискаунтерах продавались товары с истекшим сроком годности, без маркировки и ценников. Кроме того, установлены факты обмана и обвеса потребителей, недоведения продавцом полной и достоверной информации о товаре и изготовителе, пишет ИА IrkutskMedia.