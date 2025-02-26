В Приангарье выявили нарушения при проверке 48 магазинов сети «Светофор»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области проверили 48 магазинов сети «Светофор» и выявили многочисленные нарушения. В дискаунтерах продавались товары с истекшим сроком годности, без маркировки и ценников. Кроме того, установлены факты обмана и обвеса потребителей, недоведения продавцом полной и достоверной информации о товаре и изготовителе, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, по результатам проверки арест наложили на 28 партий продовольственных и непродовольственных товаров. Также ведомство забраковало 30 партий пищевой продукции объемом более 69 кг.
Специалисты выдали 46 предписаний об устранении выявленных нарушений. В отношении виновных лиц составлено 23 протокола об административном правонарушении, наложены штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей.
Кроме того, было проведено 56 лабораторных исследований, проверены хлебобулочные изделия, свежие овощи, мороженая рыбная продукция, БАДы, парфюмерно-косметическая продукция, моющие средства, детское питание, мясные полуфабрикаты, минеральная вода, пиво, овощные консервы и другие товары. Отобранные пробы соответствовали обязательным требованиям действующего законодательства.
В настоящее время процессуальные процедуры продолжаются, по выявленным нарушениям Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проводится работа по привлечению юридических лиц к административной ответственности.
Напомним, в январе магазины сети «Светофор» проверили специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. В дискаунтерах выявили 68 нарушений.