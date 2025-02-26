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В Новосибирске сносят частный сектор у «Локомотив-Арены» в рамках КРТ

По сообщениям застройщика, договоры удалось заключить с половиной собственников.

Источник: Reuters

В Новосибирске приступили к сносу частных домов в районе у Журинского спуска — работы проводятся в рамках КРТ. В будущем на этом месте появится новый микрорайон. Информацию передаёт «BFM-Новосибирск».

Зачисткой территории занимается СК «Брусника». Первый этап — снос хозпостроек, нежилых повреждённых домов. В это же время местные жители готовятся к переезду. По данным портала, демонтажу подлежат порядка 60 домов на площади 3,6 га. Основные работы стартуют уже в марте.

«С половиной собственников, которые проживали на территории, достигнуты договоренности. Суммы, которые фигурируют в заключенных договорах, разглашать не можем», — онлайн-издание цитирует представителя СК «Брусника».

Отмечается, что некоторые жители уже выехали вместе с вещами.

Кроме того, сообщается — застройщик начал санационную очистку берегов озера Верховое (в том же районе). Иными словами, убирают мусор, сухостой, вырубают аварийные деревья. Далее планируется обустройство променада.

строительство