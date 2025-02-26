В Новосибирске сносят частный сектор у «Локомотив-Арены» в рамках КРТ

Зачисткой территории занимается СК «Брусника». Первый этап — снос хозпостроек, нежилых повреждённых домов. В это же время местные жители готовятся к переезду. По данным портала, демонтажу подлежат порядка 60 домов на площади 3,6 га. Основные работы стартуют уже в марте.