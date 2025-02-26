Новосибирцам станет проще взять ипотеку с 1 марта 2025

С 1 марта 2025 года Банк России планирует снизить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это коснется займов с первоначальным взносом более 20%, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70%.
В более рискованных сегментах, где ПДН превышает 80%, надбавки пока останутся без изменений. Однако с 1 июля 2025 года регулятор начнет использовать макропруденциальные лимиты для ограничения рисков в этих категориях и может пересмотреть значения надбавок.
Статистика показывает, что доля рискованных ипотечных кредитов с ПДН более 80% сократилась с 45% во второй половине 2023 года до 13% в IV квартале 2024 года. Также снизилась доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) — с 50% до 13% за тот же период.
Эти изменения направлены на поддержку более устойчивых заемщиков и снижение рисков для банковской системы, отмечают эксперты.