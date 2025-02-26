Новосибирцам станет проще взять ипотеку с 1 марта 2025

Статистика показывает, что доля рискованных ипотечных кредитов с ПДН более 80% сократилась с 45% во второй половине 2023 года до 13% в IV квартале 2024 года. Также снизилась доля кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%) — с 50% до 13% за тот же период.