Железнодорожники Казахстана и Китая обсудили рост грузоперевозок

Об этом было заявлено в Пекине на встрече руководства «Казакстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)» с главой государственной корпорации «Китайские железные дороги» Го Чжусюэ. Стороны подвели итоги работы железных дорог в 2024 году, сообщает пресс-служба КТЖ.
Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного маршрута, объемы перевозок по которому в прошлом году выросли в 33 раза.
Новый импульс развитию маршрута придаст присоединение китайских железных дорог к Middle corridor multimodal ltd. в марте 2025 года (совместное предприятие Казахстанских, Азербайджанских и Грузинских железных дорог).
По итогам встречи были утверждены совместные планы на 2025 год, определены ответственные исполнители и установлены сроки реализации мероприятий. В частности, с 1 марта текущего года договорились увеличить сдачу поездов из Казахстана в Китай через погранпереход «Алтынколь-Хоргос», с 8 до 15 поездов в сутки, и с 1 июля — через погранпереход «Достык-Алашанькоу», с 14 до 28 поездов в сутки. Это увеличение значительно повысит экспортный потенциал и откроет дополнительные возможности для отечественных товаропроизводителей.