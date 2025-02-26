Железнодорожники Казахстана и Китая обсудили рост грузоперевозок

По итогам встречи были утверждены совместные планы на 2025 год, определены ответственные исполнители и установлены сроки реализации мероприятий. В частности, с 1 марта текущего года договорились увеличить сдачу поездов из Казахстана в Китай через погранпереход «Алтынколь-Хоргос», с 8 до 15 поездов в сутки, и с 1 июля — через погранпереход «Достык-Алашанькоу», с 14 до 28 поездов в сутки. Это увеличение значительно повысит экспортный потенциал и откроет дополнительные возможности для отечественных товаропроизводителей.