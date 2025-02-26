Многодетный отец из Приморья не может добиться переселения из аварийного общежития под снос

Мужчина неоднократно обращался в различные инстанции по поводу расселения, но получал только отписки. Многодетный отец-одиночка (младшему ребёнку — полтора года) утверждает, что год назад в городской администрации ему пообещали предоставить новое жильё взамен ликвидируемого. Семья якобы находится в приоритете при расселении, но пока вопрос не решается. Единственное жильё, которое один раз предложили мужчине с четырьмя детьми — квартира в «бараке сороковых годов постройки в таком состоянии, что скотину туда не загоню».