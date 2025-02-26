Многодетный отец из Приморья не может добиться переселения из аварийного общежития под снос

Мужчина неоднократно обращался в различные инстанции по поводу расселения, но получал только отписки. Многодетный отец-одиночка (младшему ребёнку — полтора года) утверждает, что год назад в городской администрации ему пообещали предоставить новое жильё взамен ликвидируемого. Семья якобы находится в приоритете при расселении, но пока вопрос не решается. Единственное жильё, которое один раз предложили мужчине с четырьмя детьми — квартира в «бараке сороковых годов постройки в таком состоянии, что скотину туда не загоню».
Семья остаётся в аварийном общежитии по адресу: улица Красногвардейская, 102/2. Обстановка в доме неблагополучная. В частности, в фойе на первом этаже регулярно случаются пожары — горит старая мебель, выставленная кем-то из жильцов.
Отметим, что администрация Спасска-Дальнего не в первый раз не может справиться с проблемными общежитиями. В феврале 2024 года в доме № 104/3 на Красногвардейской улице, который на тот момент тоже был признан аварийным, обрушилась несущая стена. Только после обрушения жильцов эвакуировали и предоставили им места в пунктах временного размещения. Было возбуждено уголовное дело.
После инцидента с обрушением стены о своих экстремальных условиях проживания написали в социальных сетях обитатели соседнего общежития (Красногвардейская, 104/2). Там в общих санитарных узлах не осталось ни раковин, ни туалетов, уборные отключены от водоснабжения и электричества, но жильцы в доме ещё оставались.