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На бесплатную медицину в Свердловской области выделили рекордную сумму

В Свердловской области на оказание бесплатной медпомощи выделили рекордную сумму.

Источник: Администрация Анапы

Объем финансирования для оказания бесплатной медицинской помощи в Свердловской области на ближайшие 2 года составит более 142 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Депутаты заксобрания на очередном заседании утвердили территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 — 2027 годы. Ее сумма — более 142 млрд рублей — оказалась почти на 13% выше, чем в прошлом году.

«Среди основных новаций — включение положений об оказании всех видов медицинской помощи ветеранам боевых действий, внедрение порядка оказания санаторно-курортного лечения. Также впервые в документе установлены нормативы объема медицинской помощи для центров здоровья и школ пациентов с различными хроническими заболеваниями», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ЕАН писал, что главный репродуктолог свердловского минздрава призвала не ограничивать аборты в частных клиниках. Она также отметила, что следует обучать школьников основам репродуктивного здоровья.

медицина