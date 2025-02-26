На бесплатную медицину в Свердловской области выделили рекордную сумму

Депутаты заксобрания на очередном заседании утвердили территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 — 2027 годы. Ее сумма — более 142 млрд рублей — оказалась почти на 13% выше, чем в прошлом году.