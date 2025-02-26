На бесплатную медицину в Свердловской области выделили рекордную сумму

Объем финансирования для оказания бесплатной медицинской помощи в Свердловской области на ближайшие 2 года составит более 142 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Депутаты заксобрания на очередном заседании утвердили территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 — 2027 годы. Ее сумма — более 142 млрд рублей — оказалась почти на 13% выше, чем в прошлом году.
«Среди основных новаций — включение положений об оказании всех видов медицинской помощи ветеранам боевых действий, внедрение порядка оказания санаторно-курортного лечения. Также впервые в документе установлены нормативы объема медицинской помощи для центров здоровья и школ пациентов с различными хроническими заболеваниями», — сообщили в пресс-службе.
Ранее ЕАН писал, что главный репродуктолог свердловского минздрава призвала не ограничивать аборты в частных клиниках. Она также отметила, что следует обучать школьников основам репродуктивного здоровья.