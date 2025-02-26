Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют на 26 февраля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 498,69 тенге за доллар США.

Нефть

Цены на нефть эталонных марок во вторник ускорили снижение, инвесторы оценивали новые заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, а также потенциальные последствия введения новых санкций против Ирана, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:46 аст составила 74,31 доллар за баррель, что на 0,63% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,59%, до 70,28 доллара за баррель.

Металлы

Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии во вторник, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2,940,01 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,78% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 1,43%, достигнув отметки 32,14 доллара за тройскую унцию.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 22:16 аст bitcoin торговался по 87 257,68 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 7,99%, а ее капитализация составила 1,73 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 428,9 доллара, понизившись в цене на 8,76%. Капитализация этой криптовалюты составила 292,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,87 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 26 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 25 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 25 февраля.

1 австралийский доллар 315,47тенге.

1 азербайджанский манат 294,21 тенге.

10 армянский драм 12,75 тенге.

1 белорусский рубль 152,69 тенге.

1 бразильский реал 86,3 тенге.

10 венгерских форинтов 13,02 тенге.

1 гонконгский доллар 64,15 тенге.

1 грузинский лари 179,38 тенге.

1 датская крона 70,02 тенге.

1 дирхам ОАЭ 135,79 тенге.

1 доллар США 498,69 тенге.

1 евро 522,23 тенге.

1 индийская рупия 5,72 тенге.

1000 иранский риал 11,9 тенге.

1 канадский доллар 349,52 тенге.

1 китайский юань 68,65 тенге.

1 кувейтский динар 1616,39 тенге.

1 кыргызский сом 5,7 тенге.

1 малазийский ринггит 112,83 тенге.

1 мексиканский песо 24,33 тенге.

1 молдавский лей 26,88 тенге.

1 норвежская крона 44,8 тенге.

1 польский злотый 126,18 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 132,99 тенге.

1 российский рубль 5,79 тенге.

1 СДР 654,83 тенге.

1 сингапурский доллар 372,21 тенге.

1 таджикский сомони 45,84 тенге.

1 тайский бат 14,8 тенге.

1 турецкая лира 13,68 тенге.

100 узбекских сумов 3,89 тенге.

1 украинская гривна 11,96 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 629,5 тенге.

1 чешская крона 20,93 тенге.

1 шведская крона 46,88 тенге.

1 швейцарский франк 556,39 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,09 тенге.

100 южнокорейских вон 34,76 тенге.

1 японская иена 3,33 тенге.

экономика
валюта
нефть
золото и драгметаллы