Курсы валют на 26 февраля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть эталонных марок во вторник ускорили снижение, инвесторы оценивали новые заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, а также потенциальные последствия введения новых санкций против Ирана, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:46 аст составила 74,31 доллар за баррель, что на 0,63% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,59%, до 70,28 доллара за баррель.