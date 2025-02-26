Курсы валют на 26 февраля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть эталонных марок во вторник ускорили снижение, инвесторы оценивали новые заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, а также потенциальные последствия введения новых санкций против Ирана, сообщает Интерфакс-Казахстан. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:46 аст составила 74,31 доллар за баррель, что на 0,63% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,59%, до 70,28 доллара за баррель.
Металлы
Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии во вторник, пишет Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торговались по цене 2,940,01 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,78% на 17:30 аст. Фьючерс на серебро с поставкой в марте снизился на 1,43%, достигнув отметки 32,14 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:16 аст bitcoin торговался по 87 257,68 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 7,99%, а ее капитализация составила 1,73 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 428,9 доллара, понизившись в цене на 8,76%. Капитализация этой криптовалюты составила 292,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,87 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 26 февраля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 25 февраля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 25 февраля.
1 австралийский доллар 315,47тенге.
1 азербайджанский манат 294,21 тенге.
10 армянский драм 12,75 тенге.
1 белорусский рубль 152,69 тенге.
1 бразильский реал 86,3 тенге.
10 венгерских форинтов 13,02 тенге.
1 гонконгский доллар 64,15 тенге.
1 грузинский лари 179,38 тенге.
1 датская крона 70,02 тенге.
1 дирхам ОАЭ 135,79 тенге.
1 доллар США 498,69 тенге.
1 евро 522,23 тенге.
1 индийская рупия 5,72 тенге.
1000 иранский риал 11,9 тенге.
1 канадский доллар 349,52 тенге.
1 китайский юань 68,65 тенге.
1 кувейтский динар 1616,39 тенге.
1 кыргызский сом 5,7 тенге.
1 малазийский ринггит 112,83 тенге.
1 мексиканский песо 24,33 тенге.
1 молдавский лей 26,88 тенге.
1 норвежская крона 44,8 тенге.
1 польский злотый 126,18 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 132,99 тенге.
1 российский рубль 5,79 тенге.
1 СДР 654,83 тенге.
1 сингапурский доллар 372,21 тенге.
1 таджикский сомони 45,84 тенге.
1 тайский бат 14,8 тенге.
1 турецкая лира 13,68 тенге.
100 узбекских сумов 3,89 тенге.
1 украинская гривна 11,96 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 629,5 тенге.
1 чешская крона 20,93 тенге.
1 шведская крона 46,88 тенге.
1 швейцарский франк 556,39 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,09 тенге.
100 южнокорейских вон 34,76 тенге.
1 японская иена 3,33 тенге.