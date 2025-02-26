Уровень инфляции в Башкирии достиг почти 9%

В декабре 2024 года годовая инфляция в Башкортостане достигла 8,87%, увеличившись с 8,22% в ноябре. Несмотря на это, по итогам года инфляция в республике оказалась ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (9,54%) и России в целом (9,52%). Об этом сообщили в Центральном банке Башкирии.
Рост инфляции связан с сокращением предложения некоторых товаров, увеличением издержек производителей и поставщиков, а также ослаблением рубля в предыдущие месяцы. Особенно заметно подорожали продовольственные товары, цены на которые в декабре выросли на 10,31% в годовом выражении (в ноябре — 8,70%). Производители мясной и молочной продукции продолжали переносить в цены рост затрат на оплату труда, логистику и энергоресурсы, что привело к ускорению роста цен на говядину, мясо индейки, молоко, творог, сметану, сливочное масло и сыры. Тепличные хозяйства повысили цены на свежие помидоры из-за роста затрат на оплату труда и коммунальные услуги, а снижение объемов вылова рыбы в стране привело к сокращению предложения рыбной продукции и росту цен на нее.
Непродовольственные товары тоже подорожали, но в меньшей степени — на 5,30% в годовом выражении (в ноябре — 4,73%). Снижение объемов производства нефтепродуктов и рост затрат на логистику вызвали ускорение роста цен на автомобильный бензин. Ослабление рубля и увеличение утилизационного сбора привели к росту цен на новые легковые автомобили иностранных марок. Также замедлилось снижение цен на смартфоны и планшеты, а крупная бытовая техника и корпусная мебель подорожали быстрее, чем в предыдущие месяцы.
Цены на услуги в декабре выросли на 11,50% в годовом выражении (в ноябре — 12,07%), но темпы роста замедлились из-за эффекта высокой базы прошлого года. Например, цены на шиномонтаж и регулировку развала-схождения колес не изменились, тогда как в декабре 2023 года они значительно выросли. Родительская плата за детские сады и ясли в декабре 2023 года была повышена, а в 2024 году осталась на прежнем уровне, что замедлило рост цен в годовом выражении. Кроме того, увеличение числа доступных для аренды однокомнатных квартир привело к замедлению роста цен на их аренду.