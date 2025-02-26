Уровень инфляции в Башкирии достиг почти 9%

Цены на услуги в декабре выросли на 11,50% в годовом выражении (в ноябре — 12,07%), но темпы роста замедлились из-за эффекта высокой базы прошлого года. Например, цены на шиномонтаж и регулировку развала-схождения колес не изменились, тогда как в декабре 2023 года они значительно выросли. Родительская плата за детские сады и ясли в декабре 2023 года была повышена, а в 2024 году осталась на прежнем уровне, что замедлило рост цен в годовом выражении. Кроме того, увеличение числа доступных для аренды однокомнатных квартир привело к замедлению роста цен на их аренду.