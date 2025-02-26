Инфляция в Хабаровском крае ускорилась из-за подорожания аренды жилья

В январе 2025 года годовая инфляция в Хабаровском крае ускорилась до 8,5% после 7,4% в декабре 2024 года. Основными факторами роста стали индексация взносов на капитальный ремонт и увеличение спроса на арендное жилье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«С 1 января в Хабаровском крае были проиндексированы взносы на капитальный ремонт, что привело к ускорению годового роста цен на услуги ЖКХ. Предыдущее повышение взносов было в 2021 году. Также в регионе повысился спрос на аренду жилья, в том числе из-за ужесточения условий ипотечного кредитования. В результате стоимость аренды квартир росла быстрее в годовом выражении, чем месяцем ранее», — пояснила главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Хабаровскому краю Галина Цветова.
В то же время цены на продовольственные товары в январе росли медленнее, чем в предыдущем месяце. Это связано с укреплением рубля и увеличением поставок овощей и фруктов по сравнению с январем прошлого года. Например, помидоры и огурцы подешевели в годовом выражении, а рост цен на апельсины и морковь замедлился.
В целом по России инфляция в январе составила 9,9%. Повышенные темпы роста цен связаны с тем, что спрос продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, что способствует замедлению инфляции и ее возвращению к целевым 4% к 2026 году.