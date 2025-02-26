Инфляция в Хабаровском крае ускорилась из-за подорожания аренды жилья

В то же время цены на продовольственные товары в январе росли медленнее, чем в предыдущем месяце. Это связано с укреплением рубля и увеличением поставок овощей и фруктов по сравнению с январем прошлого года. Например, помидоры и огурцы подешевели в годовом выражении, а рост цен на апельсины и морковь замедлился.