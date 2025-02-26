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Казахстан возглавил топ-3 торговых партнеров России в ближнем зарубежье

АСТАНА, 26 фев — Sputnik. Россия в прошлом году нарастила торговлю со странами ближнего зарубежья до рекордных $66,3 млрд. Главными партнерами остаются Казахстан, Армения и Узбекистан, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на данные национальной статистики.

Источник: Пресс-служба КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум)

Общий товарооборот с ближним зарубежьем увеличился на 15,5% — до $66,3 млрд с $57,4 млрд годом ранее.

Основным торговым партнером России среди стран ближнего зарубежья в Азии остался Казахстан, где товарооборот вырос на 2,8% и составил $27,8 млрд.

Вторым крупнейшим партнером России в регионе стала Армения, хотя еще в прошлом году это был Узбекистан. Российско-армянский торговый оборот вырос за прошлый год в 1,7 раза — до $12,6 млрд.

Торговля с Узбекистаном увеличивалась более скромными темпами — «лишь» на 17,2%, до $11,6 млрд.

Далее идет Азербайджан, товарооборот с которым увеличился в прошлом году почти на 10% — до $4,8 млрд.

Киргизия остается пятым по величине торговым партнером России: торговля двух стран за год составила $3,2 млрд — на 10,3% больше показателя годом ранее.

экономика
торговля