Экс-депутат краевого заксобрания прекратил предпринимательскую деятельность

При этом бывший парламентарий продолжает оставаться соучредителем трех пермских компаний — это ООО «Инвест Инжниринг» (строительство), которое в 2024 году возглавил экс-глава регионального минспорта и бывший руководитель спорткомплекса «Прикамье» Олег Глызин. Сергею Прохорову также принадлежат ООО «УК “Союз”» (аренда и управление собственным нежилым фондом) и ООО «Яхт-клуб “Кабельщик”» (деятельность в области спорта).