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Экс-депутат краевого заксобрания прекратил предпринимательскую деятельность

Бывший депутат регионального заксобрания Сергей Прохоров прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, сообщается в сервисе СПАРК-Интерфакс . Решение о прекращении предпринимательской деятельности было принято господином Прохоровым 24 февраля.

При этом бывший парламентарий продолжает оставаться соучредителем трех пермских компаний — это ООО «Инвест Инжниринг» (строительство), которое в 2024 году возглавил экс-глава регионального минспорта и бывший руководитель спорткомплекса «Прикамье» Олег Глызин. Сергею Прохорову также принадлежат ООО «УК “Союз”» (аренда и управление собственным нежилым фондом) и ООО «Яхт-клуб “Кабельщик”» (деятельность в области спорта).

Сергей Прохоров был депутатом регионального заксобрания в 1997—2001 годах, в 2001—2006 годах и в 2011—2016 годах. Помимо ведения пермского бизнеса, он контролирует рыбинский завод «Волмаг» в Ярославской области (работает на площадке Рыбинского кабельного завода).

экономика