Минфин увеличил стоимость на скупаемые у белорусов золото, серебро и платину. Это следует из постановления Министерства финансов № 12 от 17 февраля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно данным, за один грамм золота 375-й пробы в изделиях и ломе составит 106,45 рубля (ранее — 102,33 рубля). Также сказано, что цена грамма золота 500-й пробы увеличится до 141,94 рубля (ранее — 136,45 рубля), 900-й пробы — 255,48 рубля (ранее — 245,60 рубля).
Сообщается, что платину 950-й пробы будут скупать у белорусов по 93,43 рубля за один грамм (ранее — 92,76 рубля). Что касается серебра, то стоимость грамма 750-й пробы будет 2,39 рубля (ранее — 2,38 рубля), 800 — 2,54 рубля (стоимость осталась без изменений), 960 — 3,05 рубля (ранее — 3,04 рубля).
Тем временем средняя зарплата белорусов снизилась на 266,5 рубля.
Кстати, профсоюзы Беларуси сказали о бонусах сотрудникам за сверхурочные работы: «Дополнительные выходные с сохранением зарплаты, доплаты».
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