В Ташкенте проходит ежегодный международный форум Hotel Business Forum 2025

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /ТАСС/. Ежегодный международный форум отельеров Hotel Business Forum 2025 проходит в Ташкенте, в 2025 году он посвящен теме "Инновации и устойчивость: новые технологии в индустрии гостеприимства. Мероприятие организовано Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке комитета по туризму, сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.