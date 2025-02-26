В Ташкенте проходит ежегодный международный форум Hotel Business Forum 2025

Форум объединил ведущих специалистов индустрии гостеприимства, экспертов в области туризма, а также представителей государственных органов и частного бизнеса. Помимо Узбекистана, на форуме представлены Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Турция и ряд других стран.
По данным пресс-службы, в рамках форума проходят встречи в формате B2B и G2B, специализированные воркшопы и выставка продукции и услуг для сегмента HoReCa.
Отмечается, что сотрудники торгпредства России в Узбекистане принимают участие в мероприятиях форума, обсуждают с их участниками актуальные тенденции и перспективы развития отрасли.