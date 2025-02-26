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В Ташкенте проходит ежегодный международный форум Hotel Business Forum 2025

ТАШКЕНТ, 26 февраля. /ТАСС/. Ежегодный международный форум отельеров Hotel Business Forum 2025 проходит в Ташкенте, в 2025 году он посвящен теме "Инновации и устойчивость: новые технологии в индустрии гостеприимства. Мероприятие организовано Ассоциацией отельеров Узбекистана при поддержке комитета по туризму, сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.

Форум объединил ведущих специалистов индустрии гостеприимства, экспертов в области туризма, а также представителей государственных органов и частного бизнеса. Помимо Узбекистана, на форуме представлены Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Турция и ряд других стран.

говорится в сообщении

По данным пресс-службы, в рамках форума проходят встречи в формате B2B и G2B, специализированные воркшопы и выставка продукции и услуг для сегмента HoReCa.

Отмечается, что сотрудники торгпредства России в Узбекистане принимают участие в мероприятиях форума, обсуждают с их участниками актуальные тенденции и перспективы развития отрасли.

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