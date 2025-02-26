Пенсии и выплаты в Крыму — что нового ждать в 2025 году

«В Крыму с 1 января 2025 года открыта флагманская клиентская служба в Симферополе и в Симферопольском районе. Можно попасть на прием к специалисту или же самостоятельно подать заявление на услугу через “Госуслуги” в цифровой зоне клиентской службы — места для выхода в интернет оборудованы. Есть игровые зоны, поэтому посещение клиентской службы с ребенком тоже будет комфортным», — говорит гость эфира.