Пенсии и выплаты в Крыму — что нового ждать в 2025 году

Индексация пенсий.
«С января 2025 года отделением СФР по Крыму была проиндексирована пенсия сначала на 7,3%, в феврале доинексирована еще на 2,2% по решению президента. Важно подчеркнуть, что индексация была произведена на размер пенсии, который был еще в декабре, до первого январского перерасчета», — говорит Рябоконь.
Индексация работающим пенсионерам впервые произведена за все предыдущие периоды, в которые ранее они не обращались за перерасчетом. Граждане имеют право уволиться, обратиться в органы Социального фонда, получить перерасчет и при желании снова трудоустроится, но получать уже повышенную пенсию, поясняет представитель фонда.
Социальная помощь.
«У нас есть федеральная социальная доплата для тех, у кого доход ниже прожиточного минимума. Сейчас в Крыму он составляет 14793 рубля. Неработающий гражданин не может получать пенсию ниже этого размера», — продолжает гость эфира.
Также в этом году повышены выплаты беременным женщинам — сейчас это более 18,4 тысяч рублей, если женщина встала на учет на ранних сроках беременности. Также повышено единое пособие на ребенка — детский МРОТ составляет в Крыму 16 685 рублей. Материнский капитал проиндексирован на 9,5%.
«Изменение по маткапиталу произошли с 1 января 2025 года, и касаются детей, рожденных с этой даты. Также произошла индексация всей суммы остатка на сертификате. Мамочки, у которых осталось сумма 10 и более тысяч рублей на остатке, могут написать заявление, чтобы просто их снять», — информирует Рябоконь.
Ветераны Великой Отечественной и СВО.
На 9,5% с этого года проиндексирована и ежемесячная денежная выплата, которую получают граждане с инвалидностью, участники спецоперации и Великой Отечественной войны. Она составляет 1728 рублей. Также проиндексирован набор социальных услуг: санаторно-курортное лечение, приобретение лекарств, проезд к месту лечения.
«У нас с января 2025 года участники СВО имеют право на санаторно-курортное лечение и реабилитацию в наших центрах Социального Фонда России — в стране их 12. Можно получить путевку и компенсацию проезда в обе стороны на всех видах транспорта, в том числе компенсацию за топливо в случае поездки на собственном автомобиле», — напоминает управляющий Отделением.
Социальный фонд также готовит выплаты к годовщине Великой Победы. По 80 тысяч до 9 мая получат участники и инвалиды Великой Отечественной, их вдовы, блокадники, жители осажденного Севастополя, Сталинграда, несовершеннолетние узники концлагерей. Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат по 50 тысяч — все это произойдет без заявлений.
Клиентские центры и «Госуслуги».
«В Крыму с 1 января 2025 года открыта флагманская клиентская служба в Симферополе и в Симферопольском районе. Можно попасть на прием к специалисту или же самостоятельно подать заявление на услугу через “Госуслуги” в цифровой зоне клиентской службы — места для выхода в интернет оборудованы. Есть игровые зоны, поэтому посещение клиентской службы с ребенком тоже будет комфортным», — говорит гость эфира.
По его словам, флагманская клиентская служба работает 6 дней в неделю, в будние дни — с 8 до 19 часов. В других регионах Крыма клиентские службы, кроме будних дней, дополнительно работают в последнюю субботу месяца. В частности в Ялте, Керчи — с 9 до 15 часов. В остальных районах — с 9 до 13 часов, без перерыва. «Госуслуги» доступны без выходных, напомнил Рябоконь.