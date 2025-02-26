В Северную Корею отправили более 335 тонн муки из Ачинска

Из Ачинска в Северную Корею отправили более 335,7 тонны муки из пшеницы мягких сортов. Как рассказали в Россельхознадзоре по Красноярскому краю, в 2025 году региональные сельхозпроизводители уже экспортировали зерно и продукты его переработки в Китай, Беларусь, Монголию, Казахстан и Кыргызстан.
Для экспорта муки в Северную Корею специалисты ведомства совместно с сотрудниками «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» провели все необходимые исследования в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера. С качеством у товара проблем нет.
Ранее мы писали, что с 2019 по 2024 год в крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили 1 111 дворов в 27 муниципалитетах.