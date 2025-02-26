Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северную Корею отправили более 335 тонн муки из Ачинска

Под контролем Россельхознадзора муку из Красноярского края отправили в Северную Корею.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Из Ачинска в Северную Корею отправили более 335,7 тонны муки из пшеницы мягких сортов. Как рассказали в Россельхознадзоре по Красноярскому краю, в 2025 году региональные сельхозпроизводители уже экспортировали зерно и продукты его переработки в Китай, Беларусь, Монголию, Казахстан и Кыргызстан.

Для экспорта муки в Северную Корею специалисты ведомства совместно с сотрудниками «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» провели все необходимые исследования в соответствии с фитосанитарными требованиями страны-импортера. С качеством у товара проблем нет.

Ранее мы писали, что с 2019 по 2024 год в крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроили 1 111 дворов в 27 муниципалитетах.

торговля