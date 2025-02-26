Казахстан получит 90 новых локомотивов от китайской компании в 2025 году

Руководство КТЖ и представители китайской корпорации CRRC обсудили поставку 200 локомотивов, первая партия из которых поступит уже в этом году. В их числе — магистральные и маневровые тепловозы, а также инновационные гибридные локомотивы, которые станут первыми на пространстве колеи 1520 мм.
Маневровые локомотивы в среднем задействованы в движении от 4 до 6 часов в сутки, при этом их двигатель должен оставаться в рабочем состоянии. Гибридная система позволит значительно снизить расход топлива, что сократит эксплуатационные затраты и сделает железнодорожный транспорт более экономичным.
Помимо поставок подвижного состава CRRC намерена создать сервисные центры в Казахстане и обучить местных специалистов. Также стороны обсудили перспективные проекты в сфере цифровизации железных дорог, технологий инспекции путей, внедрения высокоскоростных поездов и инновационных решений для изменения ширины колеи.